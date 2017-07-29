أسعار النفط تحلق إلى أعلى مستوى في شهرين

حلقت أسعار النفط أثناء التعاملات أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها في شهرين، متجهة نحو تسجيل أقوى أسبوع من المكاسب هذا العام بفعل مشتريات لتغطية مراكز مدينة، وسط مؤشرات على انحسار وفرة المعروض.

وسجلت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبوطاً أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقالت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، إنها ستجري مزيدا من الخفض في إنتاجها النفطي اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنها تخطط لخفض صادرات الخام إلى 6.6 مليون برميل يوميّاً الشهر المقبل، بما يقل نحو مليون برميل يوميّاً عن مستواها قبل عام.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق أكثر من 2 % إلى 52.68 دولار للبرميل عند أعلى مستوى لها في الجلسة، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 52.46 دولار بحلول الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش. وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.40% إلى 49.78 دولار للبرميل.

وفي الجلسة السابقة ارتفع الخامان إلى أعلى مستوياتهما منذ 31 مايو الماضي، بدعم من صعود عقود البنزين الآجلة في الولايات المتحدة، بعد تلقي دعم من أحدث جهود «أوبك» الرامية لخفض الصادرات وهبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا حادا بواقع 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو الماضي، بفعل قوة نشاط التكرير وزيادة الصادرات.

ووجدت أسعار النفط دعماً في اتفاق جديد بين «أوبك» وبعض المنتجين خارجها على كبح الإنتاج النيجيري، وتشجيع بعض الأعضاء على الامتثال لتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها.

ومنذ أن عقد كبار منتجي النفط في العالم اجتماعاً في سان بطرسبرغ الإثنين الماضي ارتفعت أسعار الخام نحو 6% بدعم من توقعات بتعميق التخفيضات.