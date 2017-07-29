أمطار رعدية على مكة والمدينة

الرياض – واس

يتوقع لطقس اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومناطق الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

ويتوقع كذلك أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وغرب وجنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة تصل إلى 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف خاصة على الجزء الشمالي وتكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر متوسط الموج.