إدراج 6 كيانات إيرانية على قائمة العقوبات

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، 6 كينات إيرانية على قائمة العقوبات، وذلك رداً على الأعمال الاستفزازية المستمرة التي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط والتي تمثل خرقاً لقرارات الأمم المتحدة، بحسب (واس)

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم أن العقوبات تستهدف منظمات وكيانات ايرانية مرتبطة بالبرنامج البالستي لطهران، كما نددت الوزارة بالأعمال الاستفزازية لطهران والتهديد الذي تمثله إيران للشرق الأوسط .

وقال البيان إن وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت إجراءات عقابية منها تجميد أي حسابات مصرفية محتملة ومنع التعامل بحق ستة فروع تتخذ من إيران مركزاً، لشركة شهيد همات اندستريال غروب، وهي كيان أساسي في البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية، معتبرة أن هذه العقوبات مرتبطة بمواصلة الأعمال الاستفزازية لإيران، مثل إطلاق صاروخ بالأمس حامل لاقمار اصطناعية.

وتأتي هذه العقوبات بعد تنديد وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس عقب إعلان إيران عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ بالستي، والتي نددت بما اعتبرته استفزازا من قبل إيران لمنطقة الشرق الأوسط ،وخرقاً محتملا لقرارات الأمم المتحدة.