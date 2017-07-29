اكتشاف جينات يتم تفعيلها بعد الموت

اكتشف علماء من أمريكا “جينات الزومبي”، التي يتم تفعيلها بعد الموت، وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة “Futura Sciences”" العلمية.

وأجرى الباحثون تجاربهم على الفئران والأسماك، وكان الغرض من هذه التجارب هو معرفة هل يتم انخفاض نشاط الجينات بعد الموت.

وتبين أن بعض أجزاء من الحمض النووي بدأت بعد الموت في العمل مرة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط بدأ بعد يوم من الموت.

ووجد أكثر من 1000 جين تم تفعيلهم، 515 منهم بعد يوم واحد من الموت، و548 تم تفعيلهم خلال 4 أيام بعد الموت.

وهكذا، خلص العلماء، إلى أن العمليات التي تحدث في الجسم تكون متماثلة عند الوفاة والولادة.

الجدير بالذكر أن بعض هذه العمليات كان لها تأثير على نمو الخلايا السرطانية، وهذا ما يفسر ظهور مرض السرطان بعد زرع الأعضاء.