(أكناف) تكفل 35 يتيماً باسم شهداء الواجب في الباحة

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام “أكناف” بالباحة أمس، في حفل تكريم أسر شهداء الواجب، بحضور أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وذلك على مسرح ديار العز بغابة رغدان.

وأوضح المشرف العام بالجمعية عادل بن جمعان الزهراني، أن الجمعية كفلت 35 يتيماً باسم شهداء الواجب، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تكريم لهؤلاء الشهداء وما قاموا به من عمل بطولي من خلال تضحيتهم بأنفسهم من أجل هذه الأرض الغالية مقدمين أرواحهم للحفاظ على أمن واستقرار بلادنا مفارقين أسرهم وأبنائهم لينعم أبناء هذا الوطن بالرخاء والأمن.

وقال الزهراني: إنه لا يخفى على أحد رعاية الدولة، لأسر وذوي الشهداء وضربت أروع الصور الإنسانية للرفع من معنويات أسر الشهداء وتكفل لهم الحياة الكريمة في المجتمع، منوهاً بحرص ودعم أمير منطقة الباحة المستمر لأسر وذوي شهداء الواجب، ولبرامج الخير في المنطقة.