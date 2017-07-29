بدء القبول في كلية الأمير سلطان الصناعية بالخرج

تبدأ كلية الأمير سلطان الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج غداً، استقبال طلبات المتقدمين للقبول بالكلية للعام الدراسي القادم 1438-1439 هـ عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (http://miconline.gov.sa//) ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 11-11-1438 هـ.

واشترطت الكلية في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، وألا يزيد عمره عن 20 عاماً، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو شهادة الثانوية الصناعية بمعدل لا يقل عن 90% أو مايعادلها، وخريج العام الحالي 1437 – 1438 هـ.

وأن لا يقل المعدل في المواد العلمية الفيزياء والكيمياء والرياضيات عن 90%، وأن يكون مجتازًا لاختبارات القدرات والتحصيل وكفاية اللغة الإنجليزية ، وحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة، وأن يجتاز الفحص الطبي والمخبري والمقابلة الشخصية.

ودعت كلية الأمير سلطان الصناعية الطلاب المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، وتعبئة استمارة القبول وتحري الدقة في إدخال البيانات، فيما سيتم إستكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية بمدينة السيح.