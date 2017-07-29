الأمير منصور بن مقرن يرعى حفل مهرجان العسل الرابع في أبها

رعى نائب أمير منطقة عسير، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء الماضي، حفل مهرجان العسل الرابع، ضِمن فعاليات مهرجان “أبها يجمعنا” لهذا العام، بفندق قصر أبها.

واستمع الأمير منصور بن مقرن إلى شرح عن أنواع العسل المعروض في المهرجان، الذي يستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري، التي تشمل السدر والمجرة والسمر والطلح والقتاد، وتتراوح أسعاره ما بين 400 إلى 1000 ريال، حسب نوع العسل وحجم العبوة.

واطلع على ما تُقَدّمه الجهات المشاركة مثل مختبر أمانة عسير للكشف عن العسل وجودته، ومشاركة فرع الزراعة بمنطقة عسير بعدد من الدورات التدريبية للنحالين، عن إنشاء المناحل وتربية النحل والحفاظ على النحل البلدي من الانقراض وغيرها.

وفي نهاية الحفل كرّم نائب أمير المنطقة عدداً من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية الداعمة والمشاركة، كما تَسَلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.





