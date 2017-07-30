دي روسى: روما فقد كثيراً من قوته برحيل محمد صلاح

وكالات ـ الشرق

أكد دانييلي دي روسى، قائد روما الإيطالى، أن فريقه خسر لاعبين مهمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك برحيل الجناح المصري محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي، والألماني أنطونيو روديجير إلى تشلسي الإنجليزي.

وقال دي روسى، في تصريحات لوسائل الإعلام الإيطالية، “روما كان قوياً في الموسم الماضي، لقد خسرنا لاعبين مهمين ولا جدوى من إنكار ذلك، هما محمد صلاح وروديجير”.

وأضاف قائد روما، “محمد صلاح وروديجير كانا روح غرفة الملابس، أما الحارس تشيزني فكان فقط مُعاراً ولكنّه أيضاً قِطعة نفتقدها”.

يشار إلى أن نادي ليفربول تعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين “حوافز”.