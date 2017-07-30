مسلسل نيمار مستمر!

وكالات ـ الشرق

دعا قائد برشلونة السابق كارليس بويول، المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للخروج والحديث علناً عن مستقبله مع النادي الكتالوني.

ويتصدر نيمار عناوين الصحف العالمية في الأيام الماضية، في ظل باريس سان جيرمان لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والمقدر بنحو 222 مليون يورو.

نيمار دخل في شجار قوي مع نيلسون سيميدو لاعب برشلونة الجديد، خلال مران الفريق صباح الجمعة في ولاية ميامي الأمريكية، على إثره خلع نيمار قميص التدريب وألقاه على عشب الملعب وسدد الكرة بقوة في عارضة المرمى القريب ثم غادر المران دون التحدث لأي شخص.

كما تقرر إلغاء مقابلة لنيمار مع الجمهور في الصين كان مقررا لها يوم 31 يوليو الجاري، ووفقاً لما أعلنته شركة شركة «CTrip».

وأشارت الصحف البرازيلية والفرنسية إلى أن نيمار قد يسافر إلى الدوحة للتوقيع على عقود انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسى لمدة 5 سنوات، براتب يصل إلى 300 مليون يورو (60 مليون يورو فى السنة الواحدة).

وأوضحت تقارير صحفية أن سان جيرمان سيعطي الأموال لنيمار ليدفع منها الشرط الجزائى في عقده مع برشلونة، الذى يقدر بمبلغ 222 مليون يورو، بالإضافة إلى الضرائب.

وبهذه الطريقة، يستطيع نيمار الخروج من برشلونة دون دخول باريس سان جرمان في مفاوضات مع النادي الكتالوني.

ولم يصدر عن نيمار حتى الآن أي إعلان بخصوص مستقبله مع برشلونة، الأمر الذي اعتبره كارليس بويول غير مقبول إطلاقاً لأنه يؤدي إلى عدم استقرار الفريق.

وقال المدافع برشلونة السابق: «لا أعرف ماذا سيحدث مع نيمار، الأمر يحتاج منه الحديث وشرح ما يريده بالضبط، أنا لا أستطيع السيطرة عليه أو التحدث عنه».

وتابع: «لا بد من اتخاذ القرار من جانب نيمار، أنا لست مسؤولاً عن النادي ولذلك لا أعرف ما إذا كان قد قرر الرحيل عن برشلونة ، أو ما ينوي القيام به».

وحول إمكانية رحيل نيمار هذا الصيف وأضاف: «لست متأكداً مما إذا كان يريد الخروج، ولكن من الصعب على أي لاعب أن يقضي حياته الاحترافية بأكملها مع فريق واحد».

وأوضح كارليس بويول أن كرة القدم تتغير باستمرار، قائلاً: «كرة القدم تتغير، رغم أن هناك حالات خاصة مثل ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس وأندريس إنيستا».

وفي ذات السياق، انضم لويس سواريز إلى الأصوات المطالبة بضرورة خروج نيمار لتوضيح موقفه بشكل علني، بالبقاء مع برشلونة، أو الرحيل إلى باريس سان جيرمان.

وتحدث سواريز لوسائل الإعلام على خلفية كلاسيكو ميامي الودي، الذي قد يكون آخر مباراة يلعبها معا الثلاثي الهجومي لبرشلونة.

وقال سواريز: «مهما كان قراره، لن يفقد حبنا، نحن نتفهم موقفه، ومعظمنا يريده أن يبقى، بالنسبة لي هو من بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، سيكون من المؤسف أن يرحل. ربما قد يستمر، لا أحد يعرف قراره حتى الآن.»

وأضاف: «كلما تم توضيح الوضع، كان ذلك أفضل بالنسبة لنا ولنيمار، لكنه سيعطي تفسيراته. كشركاء، علينا أن ندعمه في القرار الذي سيأخذه».

من جانبه أكد أندريس إنييستا، قائد برشلونة على أن الحصول على أموال طائلة من بيع زميله البرازيلي نيمار خلال الميركاتو الصيفي لن يكون أمراً مفيداً لأنه سيخسر واحدا من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وقال إنييستا في مؤتمر صحفي: «أتمنى أن لا تسألوا كثيراً عن هذا الأمر، لكن لإنهاء هذا هناك طريقة واحدة فقط، نيمار سيتكلم ويقدم توضيحاته».

وتابع: يجب علينا أن ندعمه بالقرار الذي سيتخذه، لا أعتقد أن مبلغ 200 أو 300 مليون يورو سيكون أكثر فائدة من وجود نيمار معنا».

وأنهى إنييستا حديثه: «إنه واحد من أفضل اللاعبين في الفريق، وليس هناك أي شك في أننا نود جميعنا استمراره معنا».

هذا وتداولت وسائل إعلام فرنسية أن باريس سان جيرمان يريد إدراج آنخيل دي ماريا في الصفقة، وذلك بهدف تجنب دفع قيمه الشرط الجزائي كاملة، بالإضافة إلى تخفيف عبء الضرائب.

لكن صحيفة آس أكدت على أن النادي الباريسي عرض على برشلونة لاعبين إضافيين وليس دي ماريا فقط، وهما ماتويدي ولوكاس مورا، بالإضافة طبعاً إلى تقديم مبلغ مالي لم يتم تحديده بعد.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يرفض التفاوض مع باريس سان جيرمان بشأن نيمار، مما يعني أنه لن يتخلى عن اللاعب إلى أن يتم فسخ عقده بـ222 مليون يورو.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن برشلونة وضع جريزمان بديلًا محتملًا لنيمار، خاصةً أن قيمة فسخ عقده تصل إلى 100 مليون يورو، كما أن البرازيلي لن يرحل سوى بعد الحصول على الشرط الجزائي الذي يصل إلى 222 مليون يورو.

وبالإضافة إلى جريزمان، فإن النادي الكتالوني يهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي.