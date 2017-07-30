الخزعل يختتم مشاركة أخضر رفع الأثقال ببرونزية آسيوية

الرياض ـ الشرق

حقق الرباع السعودي علي الخزعل، المركز الثالث والميدالية البرونزية في المجموع لمنافسات وزن 94 كجم، وذلك في ختام مشاركة المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب والمقامة في العاصمة النيبالية كاتماندو.

وجاء تحقيق الخزعل للبرونزية لتضاف إلى حصيلة الأخضر السعودي من الميداليات في البطولة، بعد تحقيق نواف المزيدي ذهبية النتر وفضيتي الخطف والمجموع في وزن 56 كجم.

من جهته أبدى الرباع علي الخزعل سعادته بتحقيق المركز الثالث في وزن 94 كجم، الذي يزخر عادة بمشاركة رباعين أولمبيين على مستوى عالٍ، ولديهم مشاركات عالمية عديدة مقارنة بالرباعين السعوديين التي تعتبر هذه البطولة هي الأولى في مشوار الأغلبية الموجودة في النيبال، مؤكداً قدرة لعبة الأثقال في زيادة الإنجازات لتسجل باسم المملكة العربية السعودية أولاً، وباسم اللعبة التي طالما كانت رقماً سعوديًا صعباً في المنافسات الدولية والعالمية.

فيما أكد المدرب الوطني منير آل درويش مساعد المدير الفني للمنتخب السعودي، أن مشاركة الأخضر في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب تحقق من خلالها جميع الأهداف الموضوعة، ولولا بعض الظروف والحظ لكان حصيلة المنتخب أكثر من حيث الميداليات الملونة، التي كانت قريبة من الرباع سامي العثمان حيث كان الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث 2 كيلو جرام فقط.

وأشاد آل درويش بالرغبة والجدية التي اتصف بها رباعو الأخضر منذ بداية أول معسكر أقيم لهذه البطولة، مما يدل على حرصهم الكبير في تمثيل المملكة وتقديم المستويات المتميزة من أجل تحقيق الإنجازات، وعطفاً على الأرقام الشخصية المحققة للرباعين، فهو بلا شك مؤشر كبير على ارتفاع الجانب الفني، بالرغم من كون هذه المشاركة هي الأولى لأغلب الرباعين، مما يعطيهم دافعا أكبر للحفاظ ودعم هذه الخامات المميزة للمستقبل، ولاقى المنتخب السعودي إشادة واسعة من الموجودين في البطولة نظير المستويات الفنية التي قدمها الرباعون السعوديون.