يوفنتوس يستهدف التعاقد مع ريناتو سانشيز لتعزيز خط وسطه

وكالات ـ الشرق

انضم نادي يوفنتوس الإيطالي لركب الأندية المهتمة بالحصول على خدمات البرتغالي ريناتو سانشيز لاعب وسط بايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وربطت تقارير صحفية اللاعب الدولي البرتغالي بالرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لنفس التقارير الصحفية فإن أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وميلان، أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب الشاب.

وقالت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية إن يوفنتوس يستعد لتقديم عرض للدولي البرتغالي، لا سيما وأنه يتوافر فيه الشخصية والإمكانيات التي يبحث عنها الفريق الإيطالي لتعزيز خط وسطه.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ قد صرح في وقت عن اللاعب، قائلا: “ريناتو يتدرب معنا الآن، وعلينا أن نتخذ قرارنا بشأنه”. وأضاف “رحيله قد يكون ممكننا ولكن لديه فرصا كبيرة في الاستمرار معنا”.

بدوره أوضح رومينيجه أن فريقه يطالب بالحصول على مبلغ 48 مليون يورو للتخلي عن خدمات الدولي البرتغالي.

وانضم صاحب الـ19 عاما إلى بايرن ميونيخ في صيف 2016 بمبلغ 33.25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.