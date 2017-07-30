النصر يفشل في مصالحة جماهيره

القاهرة ـ الشرق

فشل فريق النصر في مصالحة جماهيره بعد نتائجه المخيبة للآمال في مباريات المجموعة الثانية في البطولة العربية للأندية لكرة القدم والمقامة حاليًا. وتلقى النصر الهزيمة الثانية في البطولة بهدفين لهدف أمام الزمالك المصري بعد خسارته الكبيرة من الفتح المغربي في الجولة الثانية. واكتمل رباعي الفرق المتأهلة لنصف نهائي البطولة العربية للأندية بتأهل فريق الفتح الرباطي المغربي بعد تعادله مع العهد اللبناني بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس باستاد الإسكندرية. وبتلك النتيجة، تصدر الفتح الرباطي المغربي المجموعة برصيد 5 نقاط متأهلاً بفارق الأهداف عن فريق العهد اللبناني صاحب نفس الرصيد من النقاط، لينضم إلى فرق الأهلي المصري والترجي التونسي والفيصلي الأردني في نصف النهائي. ومن المنتظر أن يجري الاتحاد العربي غدا قرعة بين الفرق الأربعة لتحديد مواجهات نصف نهائي البطولة.