تمكن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران بعد توفيق الله خلال الفترة من 21 /10/ 1438هـ وحتى6 /11/ 1438هـ، من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة.

وأوضح ذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، مشيراً إلى أنه تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبث هذه السموم للنيل من أبناء المملكة مما تطلب التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك، القبض على عدد 10 أشخاص من الجنسية الأثيوبية و 19 شخصاً يمني الجنسية وشخص سعودي الجنسية.

وأفاد العقيد الحربي أن مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم 472.55 جراماً من مادة الحشيش المخدر، و 855 قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون)، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن رجال حرس الحدود مستمرون بعون الله وتوفيقه للتصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وعازمون على حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها وسيبقون السد المنيع لحمايتها من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءها بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه.