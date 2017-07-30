استقبل أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه بمقر الإمارة اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش ومنسوبي الفرع.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها منسوبي فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما خص الله به هذه الأمة تحقيقاً لخيريتها وتفضيلها بين الأمم، مشيراً إلى أن الرفق هو الأصل في كل التعاملات؛ في النصح والتوجيه والإنكار فالرفق ما كان في شيءٍ إلا زانه وما نُزع من شيءٍ إلا شأنه.

وأكد سموه ضرورة العمل على الاستفادة من الوسائل التقنية المتاحة لتطوير الحملات التوعوية التي ينظمها الفرع، متمنياً للعاملين في فرع الرئاسة التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باسمه وباسم منسوبي الفرع عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهه وتحفيزه في كل لقاء لمنسوبي الفرع، مما له الأثر البالغ في تميز أعمال الفرع وتطورها.