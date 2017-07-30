ضبط 46 مخالفة في القطاع السياحي

أسفرت الجولات التفتيشية الرقابية التي قامت بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل على المنشآت السياحية خلال الأيام الماضية للتأكد من جاهزية القطاع عن ضبط 46 مخالفة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس فيصل بن خالد المدني أن المخالفات التي تم رصدها اشتملت على مخالفات لنظام الإقامة والعمل ومخالفات في وكالات السفر، نتج عنها إغلاق وكالتي سفر بالإضافة إلى مخالفات عدم تجديد الترخيص، وتدني مستوى النظافة، وعدم وضع قائمه الأسعار بالاستقبال .

وأفاد المهندس المدني أن الجولات الرقابية تأتي في إطار جهود الفرع الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها للنزلاء، مشيراً إلى أن الوقوف على جاهزية المواقع السياحية والطبيعة والتاريخية بالمنطقة يعد محور رئيس من محاور الخطة الموسمية للهيئة.

وأشار المهندس المدني إلى أنه تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء ووكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف وكذلك توفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية.