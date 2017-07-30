تعزيز قدرات ميناء جازان

شهد ميناء جازان مؤخرا اجتماعًا متخصصاً لمناقشة مدى الاستفادة من تجهيزات الميناء في استقبال أكبر كمية من الحبوب، وذلك بمقر إدارة الميناء ضمن حرص المؤسسة العامة للموانئ على تطوير ميناء جازان وتفعيل دوره وتنشيط الحركة به لتلبية احتياجات منطقة جازان والمناطق المجاورة لها، وفق توجيهات الرئيس العام للمؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

وجرى خلال الاجتماع بحث آليات زيادة كميات الحبوب ومدى إمكانية إنشاء محطات توزيع في المنطقة بما يعود بالنفع على منطقة جازان خاصة وبقية مناطق المملكة عامة في إنتاج القمح والحبوب لتلبية الاحتياجات من الحبوب لتواكب عجلة التنمية الاقتصادية وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة ضمن رؤية 2030.

وشارك في الاجتماع كل من مدير عام ميناء جدة الإسلامي عبدالله بن عواد الزمعي، ومدير عام ميناء ينبع التجاري الكابتن علي بن سالم المحوري، ومدير عام ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله آدم، ومدير المؤسسة العامة للحبوب بجدة محمد بن عبدالله عفيف، ومدير المؤسسة العامة للحبوب بجازان عوض الرفيدي.

كما أعقب الاجتماع جولة ميدانية على مقر الصوامع والمطاحن بالميناء استمع خلالها المشاركون إلى شرح مفصل عن سير العمل والطاقة الإنتاجية للصوامع والمطاحن وطاقات التخزين والتوزيع.