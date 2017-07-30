سكن مجاني للمواطنين المجاورين لحي المسورة

أعلنت محافظة القطيف عن صدور توجيهات كريمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتشكيل لجنة عاجلة لمساعدة الأسر الراغبة في الخروج من بلدة العوامية باختيارها، وذلك للوقوف بجانبها وتأمين سكن مجاني لها.

وبدأت اللجنة عملها بشكل فوري وعاجل منذ صباح يوم السبت 6 من ذي القعدة 1438هـ، لمساعدة عشرات الأسر التي أبدت رغبتها وفضّلت الخروج من بلدة العوامية بمحافظة القطيف، حيث تكفلت الجهات المختصة بتأمين السكن المجاني البديل لها والوقوف بجانبها وتقديم كامل الدعم والمساعدة.

وأكد عدد من سكان بلدة العوامية بأن التقدم وآلية الحصول على السكن البديل عملية ميسرة جدا، وأن هذه الخطوة ليست بغريبة على ولاة الأمر، سعيا منهم في تيسير أمور المواطن ورفع العبء المادي المترتب عليهم من دفع تكاليف الإيجار في الشقق المفروشة أو غيرها، والحرص الشديد على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في بلدة العوامية واهتمامهم بمشاريع التنمية، وتوفير كل ما يخدم أهالي المحافظة.

وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحرصهم الدائم على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

كما تقدم المواطنون بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي، لوقوفه الكامل عل كافة الترتيبات وتواصله مع الأهالي لتفقد احتياجاتهم، مؤكدين بأن هذه الخطوة غير مستغربة منه ومن كافة المسؤولين الذين فتحوا أبوابهم وقلوبم لأهالي بلدة العوامية وبقية مناطق القطيف.