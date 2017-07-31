أصدرت الهيئة العامة للرياضة والشباب في المملكة العربية السعودية ممثلة في سعادة وكيل رئيس الهيئة العامة لشؤون الرياضة، قراراً بتكليف نائب رئيس نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق رئيساً لنادي الفتح لمدة موسم واحد 1438/1439هـ،

خلفاً للأستاذ أحمد بن راشد الراشد الذي تم قبول طلب استقالته بسبب ظروفه العملية، التي تمنعه من الاستمرارية في رئاسة النادي، التي على إثرها تم الإجماع من قبل كبار الداعمين بنادي الفتح وأعضاء الشرف بتكليف نائب رئيس النادي المهندس سعد العفالق رئيساً للنادي، حرصاً على الاستمرار في تحقيق الأهداف الموضوعة للموسم الرياضي المقبل.

من جانبه تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المكلف المهندس سعد العفالق قائلاً: في البداية باسمي واسم إخواني أعضاء مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي الأستاذ أحمد بن راشد الراشد على ما قدمه لنادي الفتح طيلة السنوات الماضية، كمشرف عام على كرة القدم، وكذلك رئيساً للنادي، التي كان لدعمه ووقفاته المعنوية والمادية الأثر الكبير فيما حققه نادي الفتح من إنجازات طيلة السنوات الماضية.

كما أود أن أشكر كبار داعمي النادي وأعضاء شرفه على ثقتهم الكبيرة بتكليفي رئيساً للنادي، وكذلك لسعادة وكيل رئيس الهيئة العامة لشؤون الرياضة بصدور القرار، سائلاً المولى عز وجل التوفيق لتحقيق طموحات وأهداف نادي الفتح لهذا الموسم.