أخضر الإسكواش يعسكر في القاهرة

بدأ المنتخب السعودي للإسكواش تحضيراته للبطولة العربية الدولية للشباب والناشئين بنسختها الثالثة، التي ستقام في القاهرة وتنطلق منافساتها خلال الفترة من 21 – 28 من شهر أغسطس المقبل.

ويقيم الأخضر معسكراَ إعدادياً في القاهرة يشتمل على تدريبات صباحية ومسائية، إضافة إلى خوضه عددا من المباريات مع لاعبي الأندية المصرية.

ويترأس الوفد الموجود في معسكر القاهرة المنذر إبراهيم صنبع والجهاز الفني بقيادة المدرب المصري طارق نبيل. أما اللاعبون فهم: العابد الحازمي وناصر الحازمي ومحمد المولد وعيد العتيبي وعبدالمجيد أبو رقة والياس الحايكي وياسر العباس وأسامة العتيبي ومصعب العتيبي وأسامة المولد ومنصور المولد وعبدالإله أبو رقة.