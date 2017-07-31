بوليسيتش بديل كوتينهو في ليفربول

يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند الدولي الأمريكي الشاب كريستيان بوليسيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة ميرور الإنجليزية فإن ليفربول حدد أهدافه المحتملة من أجل تعويض فيليب كوتينيو في حالة رحيله إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ويأتي على رأس لائحة الريدز متوسط ميدان بروسيا دورتموند الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويعول ليفربول على علاقة يورجن كلوب المميزة مع ناديه السابق بروسيا دورتموند وكريستيان بوليسيتش نفسه، من أجل إقناع النادي الألماني بالتخلي عن نجمه الشاب الذي تفوق قيمته السوقية الـ 35 مليون يورو حالياً.

ويرتبط كريستيان بوليسيتش (18 سنة) مع بروسيا دورتموند بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي انتقل إلى النادي الألماني في فبراير 2015 بصفقة مجانية قادماً من نادي بينسيلفانيا كلاسيكس الأمريكي.

واقترب برشلونة من التعاقد مع فيليب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بعدما وصلت المفاوضات مع ليفربول إلى مرحلة متقدمة، وفقاً لصحيفة سبورت.