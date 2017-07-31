الشباب والوطني يفتتحان دورة تبوك الدولية

تنطلق اليوم منافسات دورة تبوك الدولية الودية الثانية لكرة القدم بمواجهة الشباب مع الوطني على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية عند الـ 6.45 مساءً في أولى لقاءات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما الصفاقسي التونسي .

ويخوض الشباب اللقاء بعد ختام معسكره الخارجي في النمسا وإعداداً للدوري السعودي بإشراف المدرب الوطني سامي الجابر، ويبرز في صفوفه الشباب الثلاثي الأجنبي «حارس المرمى» التونسي فاروق بن مصطفى ولاعبا الوسط البرازيلي ماركوس بيزيلي والكونغولي إدريس مبومبو، إضافة إلى المدافع الجزائري جمال بلعمري ومواطنه المهاجم محمد بن يطو، وقائد الفريق المدافع عبدالله الأسطا.

ويطمح الفريق في مباراة الغد إلى تحقيق الانتصار على حساب منافسه الوطني الذي يتسلح بحضور جماهيره في تبوك، ويدخل المواجهة بعد ختام معسكره الإعدادي الذي أقامه في جمهورية مصر العربية لمدة 11 يوماً بإشراف مدربه التونسي ناصر النفزي، بعد أن عزز صفوفه بالمهاجمين «الموريتاني» محمد سوداني والغيني الحسن الكيتا، طامحاً لتحقيق أولى مفاجآت الدورة بالفوز على نظيره الشباب واستكمال تحضيراته لدوري الدرجة الأولى.

وفي أقوى المواجهات في مستهل مباريات المجموعة الأولى يلعب الاتحاد مع الإسماعيلي المصري في لقاء مهم يجمع الطرفين للبحث عن نقاط الانتصار والزحف نحو صدارة المجموعة التي تضمهما إلى جانب الاتفاق.

وأنهى الاتحاد معسكره الإعدادي الأخير في مدينة بولتون البريطانية بإشراف مدربه التشيلي لويس سييرا وبمشاركة الرباعي غير السعودي لاعبي الوسط الكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفيا ومعهما المهاجمان التونسي أحمد العكايشي والمصري محمود عبدالمنعم، ويطمح الفريق للتحضير الجيد للدوري .

وأسندت مباراتا الافتتاح التي ستجمع الشباب والوطني إلى طاقم تحكيم خالد صلوي ويساعده الدولي أحمد فقيهي ومحمد الويحمر ومشاري عسيري (رابعا) فيما يقود المباراة الثانية التي ستجمع الاتحاد والإسماعيلي طاقم تحكيم بقيادة الدولي شكري الحنفوش ويساعده بليغ رمضان ومؤيد المسجن وبندر نهاري (رابعا).