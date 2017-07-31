الهلال يودع البطولة العربية بثلاثية الترجي

خسر نادي الهلال أمام منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 22 يوليو إلى الخامس من أغسطس المقبل.

وجاءت المباراة سريعة ومثيرة من الطرفين منذ البداية، إلا أن التعادل السلبي ظل مسيطرا على أجواء المباراة حتى قص الترجي شريط الأهداف عبر لاعبه فريد ماتري في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

الرد الهلالي لم يتأخر كثيراً، إذ تمكن الزعيم من معادلة النتيجة بعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاق شوط المباراة الثاني عبر عبد الرحمن اليامى «49»، وعند الدقيقة «58» عاد الترجي للتقدم بإحرازه الهدف الثاني عن طريق هيثم الجويني بعد تخبط في دفاعات الهلال، ألا أن الترجي لم يفرح كثيراً بهدف التقدم، إذ عاد الهلال وسجل هدف التعادل الثاني بعد مرور دقيقة واحدة فقط عبر فهد الرشيدي من زاوية صعبة للغاية بعد خطأ حارس مرمى الترجي، وتمكن الفريق التونسي من خطف نقاط المباراة الثلاث بتسجيل الهدف الثالث عن طريق غيلان الشعلالي في الدقيقة «73» .

ونجحت إدارة الهلال في تحقيق الأهداف التي وضعتها بالاتفاق مع الأرجنتيني رامون دياز من مشاركة الفريق الأولمبي في البطولة العربية للأندية، حيث قدم شباب الزعيم مستويات فنية مميزة ولافتة خلال منافسات البطولة، مؤكدين أنهم يمثلون مستقبل الزعيم، ويستحقون الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.

هذا ويجري الاتحاد العربي قرعة بين أندية الفتح الرباطي المغربي والترجي التونسي والأهلي المصري و الفيصلي الأردني لتحديد مواجهات نصف نهائي البطولة.