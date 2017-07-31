إبراهيموفيتش يرفض اللعب في الدوري الأمريكي

رفض المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد السابق، اللعب في الدوري الأمريكي، حسبما أكد كريس كلين، رئيس نادي لوس أنجلوس جالاكسي.

وقال كلين في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن «نمتلك علاقة قوية مع إبراهيموفيتش ووكيل أعماله، كما أنّه يحب فريقنا والمدينة ولذلك حاولنا التعاقد معه، إلا أنّه رفض القدوم للدوري الأمريكي».

وتابع: «أعتقد أنه يرغب في البقاء بأوروبا، وستظل أبوابنا مفتوحة لأجله، لأنّه اللاعب المناسب للدوري الأمريكي، وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل».

وانضم إبراهيموفيتش، لمسرح الأحلام الصيف الماضي بالمجان، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام أندرلخت البلجيكي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسبق وصرّح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، بإمكانية عودة إبراهيموفيتش، قائلًا «»من الممكن عودته، الباب مفتوح، أردنا أن نكون صادقين معه ليتخذ قراره بنفسه». وتابع مورينيو «لم يكن إبراهيموفيتش سعيدًا بالطريقة التي أنهى بها الموسم، إنه يتحدى نفسه للاستمرار في اللعب على أعلى مستوى، ونحن فتحنا الباب أمامه للعودة إلينا ولجماهيرنا.