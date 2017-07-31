استشهاد رجل أمن بمقذوف غادر في العوامية

الدمام ـ الشرق

استشهد رجل أمن أمس أثناء أدائه مهامه لحفظ الأمن بحي المسورة في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، بعد تعرض الدورية الأمنية لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر، بينما أصيب 6 من رجال الأمن، ما استدعى نقلهم للمستشفى الذي طمأن ذويهم بأن حالتهم مستقرة.

وزار الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس، رجال الأمن مصابي الاعتداء الإرهابي أثناء أدائهم مهام عملهم، في العوامية، وذلك في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالدمام.

ونقل أمير المنطقة الشرقية للمصابين، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائب الملك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن ما تعرضوا له من إصابات هي وسامُ شرف على صدر كل مصاب، للدفاع عن دينه ثم وطنه.

وقال الأمير سعود بن نايف في تصريح صحافي بعد الزيارة، إن رجال الأمن أرخصوا أرواحهم ودماءهم، دفاعاً عن دينهم ووطنهم ومقدراته، ضد ثلة غاشمة، سولت لهم أنفسهم العبث بالأمن، وترويع الآمنين، وتخريب مظاهر التطور والنماء، وما علموا أن رجال الأمن بيقظتهم وشجاعتهم واستبسالهم قادرون على دحرهم و ردعهم، والقضاء عليهم في أوكارهم، إن لم يتوبوا ويرجعوا عن طريق الغي والضلال.

وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه عند الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس، تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، مما نتج عنه استشهاد الرقيب مهدي بن سعيد بن ظافر اليامي، وإصابة 6 من رجال الأمن، ونقلهم إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

وأشار اللواء التركي إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.