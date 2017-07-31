33 مليون دولار لسد جميع احتياجات علاج الكوليرا في اليمن

الرياض ـ الشرق

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مع منظمة اليونيسيف، في مقر المركز بالرياض مذكرة تفاهم لتخصيص 33 مليون دولار لسد جميع الاحتياجات لعلاج تفشي وباء الكوليرا باليمن.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة في مؤتمر صحفي بمقر المركز “إنه انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الشعب اليمني يبادر المركز في تقديم كافة أشكال الدعم المادي والعيني من غذاء ودواء في ظل ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وبطش من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية”، مبينا أن جملة المساعدات التي قدمها المركز بلغت ما قيمته 700 مليون دولار.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الإطاحة بالميليشيا الانقلابية وإعادة الاستقرار لليمن وقال “ما لم يتم تغيير الوضع في اليمن ستظل الأزمة الإنسانية قائمة”.

وأشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح بالدعم المتواصل للمملكة حكومة وشعباً لليمن.

وأضاف “يأتي توقيع المركز واليونيسيف اليوم استكمالاً لـ 130 برنامجاً تنمويا يدعمها المركز في كافة جوانب الإغاثة والعملية التنموية”، لافتاَ أن اليونيسيف طلبت توفير 67 مليون دولار لاحتواء مرض الكوليرا في اليمن ومركز الملك سلمان وفر 75 مليون دولار للاستفادة من المبلغ في العلاج وعملية إصحاح البيئة.

وأشار فتح إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة وفر ما يقدر بـ 550 طناً من المواد الإغاثية للحكومة اليمنية، وذلك من خلال اللجنة العليا للإغاثة. وشدد على أهمية وجود كافة المنظمات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن بجانب الحكومة الشرعية لتقديم مشاريعها لكافة المحافظات اليمنية.

وكان نائب الملك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أصدر توجيهًا الشهر الماضي، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم 66.7 مليون دولار لمكافحة الكوليرا.

وجاء توجيه الأمير محمد بن سلمان، استجابة لنداء منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، وسيساعد الدعم السعودي على دعم المياه والإصحاح البيئي في اليمن، للتخلص من مسببات وباء الكوليرا وفق الآليات المعمول بها في المركز.