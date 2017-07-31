وزير الحج والعمرة يقف ميدانياً على الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن

واصل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جولاته التفقدية وزياراته الميدانية لمؤسسات أرباب الطوائف، لرفع درجة الجاهزية ومتابعة الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، حيث قام أمس بزيارة ميدانية لمقرات كل من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، وذلك لاستعراض الخطط التشغيلية للمؤسسات لموسم الحج، التي تتضمن عديدا من البرامج والأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف، والاطلاع على برامج التنفيذية.

وبحث بنتن إستراتيجيات تحقيق مزيد من التطوير لجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات لضيوف الرحمن، والمتعلقة بعمليات: الاستقبال، والتفويج، والنقل، والتصعيد، والإسكان، والتغذية، والتوعية، وغيرها من الخدمات، للارتقاء بمعدلات الأداء العام ورفع درجات الجاهزية والاستعدادات لموسم الحج، وبذل أقصى الجهود الخدمية، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه لتوفير خدمات رفيعة ومتقدمة لضيوف الرحمن.

وناقش الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية، المطوف رامي بن صالح لبني، ونائبيه، برامج عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام 1438هـ، كما تم استعراض عرض مرئي عن الاستعدادات المبكرة للمؤسسة لخدمة الحجاج وفقاً للبرامج المعدة مسبقاً من قبل وزارة الحج والعمرة.

واختتم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، جولاته الميدانية التفقدية على مؤسسات أرباب الطوائف، بزيارة مقر المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا بحي”الرصيفة” بمكة المكرمة، والتقى برئيس مجلس إدارتها الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، وبنائبيه، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث دشّن معاليه برنامج تعزيز أسطول إرشاد التائهين التابع للشؤون العامة بالمؤسسة، ضمن مشروع النقل الموحد لإرشاد التائهين، وكذلك مقر لجنة الاستقبال، ثم تفقد معاليه المعرض الشامل، وشاهد عرضاً مرئيا عن توثيق فعاليّات موسم حج العام الماضي 1437هـ، وآخر بعنوان: (جنوب آسيا.. ومواقع التواصل الاجتماعي)، وكذلك عرضاً مرئياً عن انطلاق أعمال موسم حج هذا العام 1438هـ.

وفي نهاية الجولات التفقدية؛ أكد وزير الحج والعمرة على أهمية تقديم خدمات رفيعة ومشرِّفة، تعكس حجم الرعاية الكبيرة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه في العناية بضيوف الرحمن وتقديم أقصى درجات الراحة لهم.

وشدد على أهمية تضافر جهود الجميع، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أطراف منظومة الحج، وبذل كل الجهود، وتقديم أقصى درجات العطاء وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك حج هذا العام، وذلك برفع درجة جاهزية القطاعات الأهلية العاملة تحت إشراف الوزارة وتحت مظلتها، لتقديم موسم حج ناجح.

ورافق وزير الحج والعمرة في الجولات التفقدية الميدانية، كل من الدكتور حسين بن ناصر الشريف وكيل الوزارة لشؤون الحج، والمهندس محمد أحمد عقاد، المدير العام لفرع الوزارة بمكة المكرمة المكلف، وعدد من المسؤولين وقيادات الوزارة.