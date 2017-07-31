«أرامكو» تعلن إطلاق مسابقة «أيام الأفلام السعودية»

الدمام ـ الشرق

أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، التابع لشركة أرامكو السعودية مسابقة «أيام الأفلام السعودية» المهتمة بتطوير وتحفيز صناعة الأفلام السعودية في المملكة وإبرازها عالمياً.

وتعتبر المسابقة إحدى المبادرات المتنوعة التي يقدمها المركز، حيث يهدف إلى دعم الإبداع ونشر المعرفة والتواصل الحضاري، ويطرح المركز هذه المسابقة بعد أن أنتج 10 أفلام سعودية عام 2016 وأخرجها نخبة من صناع الأفلام السعودية، إذ رُشحت ضمن مبادرة «جسور إلى المملكة» 7 أفلام منها لتُعرض في محفل خاص بها أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى خلق حراك إيجابي عبر تقديم النّخب السعودية بشكل يوضح تميزّهم في المجالات الفنية والمعرفية.

وتهدف هذه المسابقة إلى دعم وتحفيز المحترفين من صناع الأفلام السعوديين والسعوديات لإخراج مواهبهم وقدراتهم بشكل سينمائي احترافي جدير بالمشاركة والمنافسة عالميا، وستقوم المسابقة كحد أدنى بدعم فيلمين طويلين وستة أفلام قصيرة بشرط استيفاء تلك الأفلام المختارة لكل الشروط.

وتنقسم هذه المسابقة إلى عدة فئات وهي فئة سيناريو الأفلام الطويلة وفئة سيناريو الأفلام القصيرة، وسيتم اختيار أفضل نصين طويلين وأفضل 6 نصوص قصيرة من خلال لجان تحكيم مختصة بناءً على الشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة، وسيتم دعم كل نص بمبلغ مادي لإنتاجه وإخراجه بشكل احترافي، بالإضافة إلى تقديم استشارات وورش عمل فنية للنصوص الفائزة من صناع أفلام وطنيين وعرب وعالميين، كما سيعمل المركز على مشاركة الأفلام الفائزة بالمهرجانات والفعاليات المحلية والعالمية.

يشار إلى أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي يسعى ببرامجه ومرافقه المتنوعة إلى تطوير أساليب جديدة حاضنة للإبداع، وذلك بدعم وإبراز المواهب الوطنية. ويتوفر ذلك من خلال إنشاء بيئة محفزة على إنتاج وتبادل المعرفة، بشكل يحترم التنوع، ويعزز المفاهيم المختلفة في العلوم والفنون.