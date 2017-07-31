تطبيق الدانوب الجديد للبقالة عبر الإنترنت يواصل توسعه في المملكة

بينما تنتشر منصة الدانوب للتجارة الإلكترونية ومتاجره بشكلٍ أكبر في جميع أنحاء المملكة، يطلق عملاق البيع بالتجزئة السعودي حملة هدايا آيفون 7 المجانية التي تستمر على مدى شهر واحد لكل عملاء الدانوب من خلال تطبيق الدانوب وموقعها على الإنترنت المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

فقد واصل الدانوب، عملاق البيع بالتجزئة السعودي، التي أطلقت أكبر منصة تجارة إلكترونية للبقالة في شهر مايو الماضي، توسعها في تعاملاتها على الإنترنت ومن خلال متاجرها الجديدة المنتشرة عبر المملكة، خلال الأسابيع القادمة.

وسوف تزيد المتاجر الجديدة من انتشار تجارة الدانوب الإلكترونية في أرجاء المملكة. وفي إطار احتفال الشركة بالنمو السريع في عدد مستخدمي تطبيق الدانوب ومنصتها للتجارة الإلكترونية، أطلقت حملة هدايا أسبوعية لهواتف آيفون 7 ، وسوف تستمر الحملة على مدى الأسابيع الأربعة القادمة حتى 15 أغسطس.

وسيدخل كل المتسوقين السحب تلقائيًا من خلال تطبيق الدانوب أو موقع الدانوب على الإنترنت www.Danube.sa. المسابقة مفتوحة للجميع. هناك ثلاث جوائز للمركز الثاني أسبوعيًا قيمتها 250 ريالاً سعوديًا.

وقال المدير العام لتطبيق الدانوب، ماجد محمد الطحان: “منذ طرحنا لتطبيقنا الجديد ومنصتنا الجديدة للتجارة الإلكترونية منذ أسابيع قليلة، شهدنا إقبالاً كبيرًا من عملائنا المخلصين على شراء المواد الغذائية عبر الإنترنت.

وتطبيق الدانوب هو الطريقة الأنسب ، فهو سريع وآمن. خدمة توصيل مجانية في وقت يناسب احتياجات المتسوق، و خلال ساعتين لا أكثر.”

تأتي المملكة العربية السعودية من بين أكبر وأسرع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا في التجارة الإلكترونية، لكن ظل فضاء التجارة الإلكترونية إلى وقتٍ قريب حكرًا على شراء الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، أو خدمات السياحة، أو الإكسسوارات، أو الأزياء.

وما زالت متاجر المواد الغذائية عبر الإنترنت فضاءً غير مستغل، وهو ما دفع الدانوب إلى إعادة تسويقه في المنطقة.

واختتم ماجد محمد الطحان حديثه عن حملة هدايا الدانوب التي تستمر لمدة شهر، قائلاً: “كان لمقاطع الفيديو التي أعددناها لتسويق التطبيق صدى بعيدًا على منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر سرعة وأمان وملائمة التسوق من خلال تطبيق الدانوب وموقعها على الإنترنت، حيث يحصل العملاء على نفس الخدمة المتميزة التي يحصل عليها داخل المتجر.

ويسعدنا أن نعلن عن هذا التوسع في عملياتنا وفتح متاجر جديدة خلال الأسابيع القادمة، ونرغب في رد الجميل لعملائنا في المتجر وعبر الإنترنت من خلال منحهم فرصة الفوز بجوائز مثل آيفون 7 وقسائم تسوق على مدى الأسابيع القادمة. إذا كنت لم تُجرِّب التسوق عبر الإنترنت مع الدانوب حتى الآن، فهذا هو أفضل وقتٍ لتجربه!”