أعلنت شركة ريثيون اليوم (ورمزها في بورصة نيويورك RTN) أن كورت آميند، سوف يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة ريثيون العربية.

وسيتولى كورت من خلال منصبه الجديد إدارة استراتيجية الأعمال وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالدفاع إضافة إلى السعي لتطوير التكنولوجيا الدفاعية في المملكة العربية السعودية.

ويتمتع آميند بخبرة تمتد لثلاثة عقود تقريبا في القيادات العليا والتعامل مع الحكومة الأمريكية والمجالات الدفاعية والفضائية، وهي خبرات سيضيفها إلى شركة ريثيون العربية، كان آخرها توليه منصب رئيس شركة ريثيون الدولية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ريثيون، توماس كينيدي، “من خلال خبرة السيد آميند الواسعة في مجال الأعمال وعلاقاته العميقة في السعودية، سيكون مهيئا بشكل فريد لتولي قيادة شركة ريثيون العربية وإضافة فصل جديد من تاريخ علاقة العمل الوطيدة والممتدة منذ ما يزيد عن الخمسين عاماً لشركة ريثيون بالمملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “سوف يقود جهودنا في دعم التنوع في اقتصاد المملكة وبناء مستقبل مستدام ينعكس أثره الإيجابي على الإقتصاد السعودي والأمريكي بما في ذلك إيجاد الفرص الوظيفية لديهما”.

علاوة على ذلك، فقد عينت شركة ريثيون فيصل بن تركي البكر، المدير العام الحالي لتطوير أعمال شركة ريثيون إنترناشونال في السعودية، مديراً عاماً في شركة ريثيون العربية، كما سيُعلن عن تعيينات لمسئولين آخرين لاحقاً.

مجلس إدارة ريثيون العربية:

وسينضم آميند في مجلس إدارة ريثيون العربية إلى زملائه من المدراء التنفيذيين ومن بينهم:

• جون هاريس، المدير التنفيذي لشركة ريثيون إنترناشونال إنك.

• ويس كريمر، رئيس شركة ريثيون لأنظمة الدفاع المتكاملة.

• ديف وايجراس، رئيس شركة ريثيون لأنظمة الاستخبارات والمعلومات والخدمات.

• كيمبرلي إرنزين، نائب الرئيس لأنظمة القتال البرية، شركة ريثيون لأنظمة الدفاع الصاروخي.

• توم لاليبرتي، نائب الرئيس، أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة، شركة ريثيون لأنظمة الدفاع المتكاملة.

• ستيفن ميرفي، نائب الرئيس، إدارة العقود، شركة ريثيون لأنظمة الدفاع المتكاملة.

وسيكون مقر شركة ريثيون العربية بالرياض، وسوف تركز الشركة على إنشاء قدرات محلية دفاعية وفضائية إضافة إلى حلول الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

ويتوقع أن تتضمن الشركة إدارة برامج محلية، وقدرات الإمداد وإيجاد الموارد، وتيسير الوصول للعملاء، وستمتلك مسئولية محلية مركزية.