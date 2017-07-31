مجموعة أسلوب حياة MINI تضع بمتناول العملاء لوازم سفر مميزة

لا بد لكل من ينوي السفر في العيد أن يحتاج إلى حقيبة متينة تتميز بتصميمها الذكي. وهذا بالضبط ما يمكن إيجاده في مجموعة أسلوب حياة MINI التي تشمل منتجات متنوعة تهدف إلى جعل رحلة العميل ممتعة منذ بدئها وحتى لحظة الوصول إلى الوجهة المنشودة، وذلك من خلال مجموعة حقائب أنيقة متينة وملونة.

وتلبي مجموعة منتجات أسلوب حياة MINI كافة الاحتياجات من خلال مجموعة حقائبها المتنوعة سواء أكنتم ترغبون في التسوّق أو القيام برحلة عمل أو قضاء عطلة في العيد أو السفر إلى مكان بعيد.

فإلى جانب تصميمها الملفت، تتميّز الحقائب بشدّة عمليّتها وتفاصيلها التي أوليت عناية كبرى. فهي تتضمن أقساماً عدة وتمّ اعتماد العمليّة والمرونة في تصميمها بحيث تتسع لأغراض كثيرة يمكن حفظها بترتيب داخلها.

يشار إلى أنّ تصميم الحقائب بسيط ويحمل السمات التي تميّز MINI عن سواها من العلامات التجارية من خلال الأشكال المتفاوتة والألوان والمواد المستخدمة.

ومن مزايا هذه المجموعة الألوان الراقية المستخدمة التي عُرفت بها MINI حيث يجتمع الأزرق والأصفر مع الأسود، إلى جانب الأبيض والرمادي لإضفاء طابع أنيق إلى الرحلة.

ويستطيع العملاء الراغبون في شراء أي من منتجات مجموعة أسلوب حياة MINI زيارة مراكز خدمة MINI في جدة والرياض والخُبر.