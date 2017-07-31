أظهرت نتائج مؤشر الشكاوى التي نشرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن فيرجن موبايل هي الأقل من ناحية عدد الشكاوى مما يجعل تصنيفها الأفضل بالمقارنة بمقدمي الخدمة الآخرين.

وعبرت فيرجن موبايل عن سعادتها بهذا الانجاز الذي يؤكد على التزام الشركة في دعم وتعزيز “تجربة العميل” التي هي أحد الركائز التي تقوم عليها لضمان رضا العملاء.

واظهر المؤشر الذي نشرته الهيئة على موقعها تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة من ناحية عدد الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الأول من عام 2017 م.

واعتبرت فيرجن موبايل الأفضل في تصنيف الهيئة نظرا لاعتبارها الأقل من ناحية عدد الشكاوى المصعدة لخدمة الاتصالات الصوتية المتنقلة، حيث رصد المؤشر عدد الشكاوى لكل 100.000 مشترك.

وفي تعليقه على هذا الانجاز، يقول الأستاذ فؤاد حلاوي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل السعودية ” نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا التصنيف المهم الذي يعطي مؤشرا على مدى اهتمام فيرجن موبايل بتطوير “تجربة العميل”، وحرصنا داخل الشركة على الالتزام بحل الشكاوى المتعلقة بالخدمة بسرعة وفاعلية نظرا لايماننا بأن خدمة العملاء هي أحد الأسس التي يقوم عليها نجاح الشركة”.

ويضيف :” لدينا حاليا ما يزيد عن 2.5 مليون مستخدم داخل المملكة ، ونحن نوليهم اهتمامنا ونحرص على تقديم أفضل خدمة لهم “.

وختم حلاوي قوله ” أود أن اتقدم بالشكر والتقدير لكل العاملين في فيرجن موبايل على جهودهم المتواصلة لتقديم أفضل خدمة لعملائنا، وأشكر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على اجراء مثل هذه التصنيفات المهمة التي تساعدنا على تقييم أدائنا الحقيقي وتساهم في وضع خططنا للنمو والتطور”.