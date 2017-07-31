احتفى البنك الأهلي مؤخّراً بتخريج دفعة جديدة من حِرَفيّات “أهالينا” بعدد من المدن بالمملكة، اللاتي تدرّبن على منتجات الديكوباج المُطوّر ضمن برنامج الأهلي للأسر المنتجة أحد برامج البنك الأهلي المجتمعية “أهالينا”.

وبمشاركة 105 مستفيدات من الأسر المنتجة تحت إشراف استشاريات متخصصات من جهات معتمدة لتقييم أداء كل مدربة على أن تكون المخرجات بنهاية التدريب حسب المعايير والمواصفات التالية: الدقة، والإتقان، والجودة، والمخرج النهائي، والقياس، والابتكار والتصميم.

ويأتي اهتمام البنك بتمكين الأسر المنتجة مترجماً لرؤية السعودية 2030 الهادفة إلى ضم الأسر المنتجة ضمن خُطط التنمية لدعم النهوض بأفراد تلك الأسر وتمكينها، وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية.

ويأتي دعم البنك لتقديم برامج تدريبية حرفية متخصصة انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية وامتداداً لدور “الأهلي” الريادي في دعم وتمكين الأسر المنتجة وإيماناً منه بواجبه الإنساني تجاه تمكين المجتمع واستشعاره بأهمية العمل على استثمار طاقاتهم وتفعيلها بما يُحقق التنمية المستدامة للمجتمع.

ويهدف برنامج الأهلي للأسر المنتجة بالعمل على تطوير المنتج الحرفي بشكل إبداعي من حيث الجودة والتصميم كأحد الأهداف الإستراتيجية للبرنامج للمساهمة من رفع كفاءة المتدربات وتزويدهن بمهارات تساعد في إكسابهن أعلى جودة من الإنتاج وذلك وفق أسس علمية وبطرق مبتكرة لضمان جودة المخرجات للوصول بالمنتجات المحلية إلى مستوى عال من التنافسية والاحترافية.

وتم تدريب حِرَفيّات “أهالينا” بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية بمختلف مناطق المملكة، التي اشتملت على: جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية، ومركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام، والجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، والغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وجمعية أجا النسائية الخيرية بحائل، وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالجوف، وشركة فنون التراث المحدودة بالرياض.

الجدير بالذكر بأن البنك الأهلي ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية “أهالينا” يتكفل بدعم وتغطية كافة تكاليف التدريب من حيث المواد الخام، وأجر المدربة والمصاريف الإدارية للجهة المنفذة، والمواصلات للمتدربات، والحقيبة التدريبية للمتدربات التي تقدم للمتدربة بنهاية التدريب كمنحة مقدمة من البنك لمواصلة الإنتاج والعمل من المنزل، ويتم التدريب على الديكوباج المطور في مدة (شهر) على مرحلتين متتاليتين لتأهيلهن بكافة مراحل التطوير وهي (المرحلة الأولى: التدريب على أساسيات الديكوباج، المرحلة الثانية: تطوير المنتج).