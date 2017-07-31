بدأت شركة “المجدوعي” للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في السعودية، حملتها “تحدي الحرارة القصوى” في نسختها الرابعة خليجياً والثانية من نوعها في المملكة العربية السعودية، بأربع مراحل مختلفة.

وبمشاركة خبراء مركز الأبحاث والتطوير بشركة شانجان أوتومبيل للمساهمة في اختبارات تحمل سيارات شانجان لدرجات فصل الصيف المرتفعة.

وتمثلت المرحلة الأولى بقيادة سيارة شانجان الجديدة برحلة إلى صحراء مدينة جدة بإشراف خبير التجارب الصحرواية الشهير وقائد نادي سيارات الدفع الرباعي بجدة رائد زهران، التي استمرت ليوم كامل، تم فيه قطع مسافة 300 كم داخل الصحراء وتجربة قيادة السيارة وتقييم أدائها في ظروف مناخية قاسية وصلت درجة الحرارة فيها إلى ما يقارب 45 درجة مئوية.

وتكونت الرحلة من تجارب في تضاريس مختلفة كـالكثبان الرملية، الصخور القاسية، ومعوقات طبيعية تم تجاوزها بشكل انسيابي فاجأت الجميع بقدرتها وأدائها العالي.

وأكد محمد المجدوعي المدير التنفيذي لشركة المجدوعي للسيارات – شانجان: “أن مثل هذه التجربة الميدانية بهذه الظروف المناخية الصعبة والتطبيق العملي من مجموعة من الخبراء في القيادة الصحراوية جاءت لتؤكد كفاءة سيارات شانجان في أقسى الظروف.

وأضاف المجدوعي: “قطعنا مسافة 300 كم في الصحراء في يوم واحد في تضاريس مختلفة وحرارة عالية وعكس أدائها الجيد قدراتها الفنية التي تتمتع بها”.

وتابع: “إننا في المرحلة التالية من تحدي الحرارة سنُطلق قافلة من سيارات شانجان الجديدة لتجوب المملكة، ولنتعرف أكثر على إمكانياتها وأدائها من متانة وقوة على الطرق المختلفة، التي ستقطعها بما يزيد عن10.000 كم”.