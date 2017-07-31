الأرصاد ومدني الطائف ينبهان من سحب رعدية ممطرة

نبهت مصلحة الأرصاد وحماية البيئة اليوم، المواطنين والمقيمين من تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها.

ودعت إدارة الدفاع المدني بالطائف من جانبها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية مع حلول موسم الأمطار.

وأكد المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر الشريف، استعدادات الإدارة وجاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف الأوضاع والحالات، مبيناً أنه جرى رفع الجاهزية في كامل الوحدات والمراكز الميدانية، وتم العمل بخطة إسناد إداري وميداني للقوى البشرية المساندة.

ودعا العقيد الشريف، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني : www.998.gov.sa ، وعلى بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.