إحباط تهريب 61 ألف حبة كبتاجون

أحبط جمرك منفذ الخفجي محاولة تهريب 61.690 حبة كبتاجون، من خلال حافلتين حاولا سائقيهما تهريبهما إلى داخل المملكة.

وأوضح مدير عام الجمرك عيد العنزي أنه قَدِمت للجمرك أولاً حافلة تقل مجموعة من الركاب، وأثناء قيام المفتش الجمركي بالإجراءات الجمركية للحافلة وركابها وأمتعتهم، اكتشف أنه يوجد مخبأ في أرضية الحافلة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، وبفتحه وإزالة الغطاء المؤدي إليه عُثر على 29.850 حبة كبتاجون.

وأكد أنه بنفس طريقة التهريب السابقة حاول سائق حافلة آخر قدِم للجمرك بعد ساعات قليلة من قدوم الحافلة الأولى، محاولا تهريب 31.840 حبة كبتاجون.