اتحاد الكاراتيه يقر اللائحة المالية ويكافئ أبطال كرواتيا وكازاخستان

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، اجتماعه الرابع لمجلس إدارة الاتحاد ، برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم القناص، وبحضور جميع أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والاطلاع على نتائج المنتخبات في البطولة الدولية، التي أقيمت في كرواتيا، والبطولة الآسيوية التي أقيمت في كازاخستان خلال شهر شوال الماضي وإقرار صرف مكافآت للاعبين الحاصلين على ميداليات في هاتين البطولتين.

كما اطلع الأعضاء على اللائحة المالية للمنتخبات.

من جانبه انطلق معسكر منتخب الكاراتيه اليوم بمعهد إعداد القادة بمدينة الرياض بمشاركة أكثر من 40 لاعبا لجميع الدرجات من أجل تحضيرات المنتخب للمشاركة في جولة الدوري العالمي، التي ستقام في ألمانيا، وكذلك بطولة العالم للناشئين والشباب التي ستقام الشهر المقبل في إسبانيا.