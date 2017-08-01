أخضر الجودو الشاب يختتم معسكره في برلين

أنهى المنتخب السعودي للجودو فئة الشباب مشاركته في بطولة كأس أوروبا المفتوحة للشباب في برلين، التي هدفت لرفع مستوى اللاعبين مع خصوم مصنفين دوليا، استعدادا لبطولة العالم في كرواتيا أكتوبر المقبل.

أكد المدير الفني روي فييرا «برتغالي» من جانبه ارتفاع مستوى عدد من اللاعبين تدريجيا في البطولة، مشيرا إلى أهمية الوصول للأهداف التي خطط لها بغض النظر عن النتائج خاصة مواجهة اللاعبين الذين يعدون من النخبة في العالم الذي سيعكس ثماره في المستقبل القريب على لاعبي الأخضر.

وأفاد أن استعدادات المنتخب لبطولة العالم مستمرة بمرورها بعدة مشاركات ومعسكرات داخلية وخارجية للحفاظ على المستوى التصاعدي للاعبين.