الأهلي يواجه الفيصلي والترجي يلاقي الفتح في نصف نهائي البطولة العربية

أسفرت قرعة دور الـ 4 وقبل نهائي البطولة العربية، التي تستضيفها مصر حتى الخامس من أغسطس المقبل عن مواجهة الأهلي المصري والفيصلي الأردني على ملعب برج العرب يوم الأربعاء المقبل في الثامنة مساء، بينما يواجه الترجي التونسي الفتح الرباطي المغربي على ستاد الإسكندرية الخميس في نفس التوقيت، وكانت قد عقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية مؤتمرًا صحفيًا بالإسكندرية لإجراء القرعة.

هذا وقامت اللجنة المنظمة للبطولة العربية بنقل جميع الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة إلى فندق واحد في الإسكندرية.

يشار إلى أن ممثلي المملكة العربية السعودية ناديا الهلال والنصر قد ودعا منافسات البطولة من دور المجموعات.