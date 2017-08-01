الشباب يضرب الوطني برباعية.. الاتحاد يسقط أمام الإسماعيلي بثلاثية

فاز فريق الشباب على نظيره الوطني بأربعة أهداف مقابل هدفين اليوم في افتتاح دورة تبوك الدولية الودية الثانية لكرة القدم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

وافتتح التسجيل لاعب الشباب رخى الشمري في الدقيقة العاشرة، ليضيف جمعان الدوسري الهدف الثاني بالدقيقة 41، وبعدها بعشر دقائق تمكن الوطني من تسجيل الهدف الأول عن طريق محترفه ايدي نيكولاس، ثم أضاف هارون عيسى هدف التعادل بالدقيقة 74، ليعود الشباب مرة أخرى ويسجل ثالث أهدافه من تسديده قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد عطيف بالدقيقة 81، ليختتم بذلك الشباب مهرجان الأهداف بهدف رابع عن طريق وليد العنزي بالدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبذلك يرتفع رصيد الشباب إلى 3 نقاط متصدرًا مجموعته التي تضم أيضا النادي الصفاقسي التونسي، فيما تجمد رصيد الوطني بلا نقاط.

وفي المجموعة الثانية التي تضم أيضا فريق الاتفاق السعودي، تمكن الإسماعيلي المصري من الفوز على الاتحاد بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية ضمن منافسات بطولة تبوك الدولية لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، أحرز هدفي الاتحاد محمود عبد المنعم “كهربا” و ربيع سفياني بالدقيقتين 5، 40، فيما أحرز هدفي الإسماعيلي موسى كامارا و محمد فتحي عند الدقيقتين” 8، 38″.

وتمكن الإسماعيلي من خطف النقاط الثلاث عن طريق إبراهيم حسن في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وبذلك يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 3 نقاط متصدرًا المجموعة الثانية.