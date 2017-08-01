نائب الملك يبحث مع وزير الخارجية الجزائري مستجدات أوضاع المنطقة

التقى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بقصر السلام أمس ، وزير الشؤون الخارجية الجزائري السيد عبد القادر مساهل.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

من جهة أخرى، رأس نائب خادم الحرمين الشريفين، الجلسة التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء أمس الإثنين في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، من ضمنها التقرير المقدم من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تحليل الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة بشأن سوق العمل في المملكة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك المواضيع التوصيات اللازمة.