نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصًا في نايف بن لمعان بن محمد الهويشلي الدوسري (سعودي الجنسية) بعد إقدامه على قتل، محمد بن شافي بن عواد الدوسري (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.

وقالت الداخلية في بيانها لها: “بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض في سابق على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة بالخرج صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الجاني، في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.