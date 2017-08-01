“الشهري ” يدشن المعرض التعريفي للأحوال المدنية بجدة

دشن المدير العام للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم بن ياسين الشهري مساء أمس المعرض التعريفي بخدمات الاحوال المدنية ويستمر حتى الخميس المقبل وذلك بالرد سي مول بجدة.

وذكر مدير عام الاحوال بمنطقة مكة المكرمة الهدف من إقامة هذا المعرض ودوره الفعّال لخدمة المجتمع لمن لا يستطيع الذهاب لمقرات الأحوال المدنية والخدمات المقدمة لكل أطياف المجتمع وشرائحه من المواطنين والقيمين على حد سواء إضافة إلى تقديم الخدمات كبار السن والمقعدين.

وأشار الشهري إلى أن الخدمات المقدمة تشمل إصدار الهوية الوطنية والبطاقات العائلية وشهادات المواليد لكل فئات المجتمع سواء لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم وكذلك خدمة ” أشّر” لذوي الاعاقة السمعية والنطقية كما يتواجد في المعرض نخبه مميزة للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين.