وقعت شركة “عِلم” الرائدة في حلول الأعمال والخدمات الرقمية الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الدينية التونسية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسية، تتعلق ببرنامج الاستحقاق للحج والعمرة ومبادرات تنظيم الإطارات والمعالم الدينية في الجمهورية التونسية، وذلك ضمن حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم توقيعها على هامش انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية – السعودية والذي صاحبه المنتدى الاقتصادي التونسي السعودي المنعقد في العاصمة التونسية (تونس)، وحضره وزير التجارة والإستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد الفاضل عبدالكافي.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للشركة ماجد بن سعد العريفي، أن توقيع هذه المذكرة تأتي في إطار اهتمام “عِلم” بنقل المعرفة ومشاركة وتنفيذ حلول الأعمال الالكترونية، وتقديم منتجات تقنية مبتكرة وموثوق بها للغاية، وذلك وفقاً لاحتياجات عملائها، وأكد العريفي على أن “عِلم” تعمل للوصول إلى خدمات ذات أثر أكبر، تساهم بدورها في دعم الحكومات، في خطط التحول وتحسين جودة الخدمات لمواطنيها، استناداً على ثروتها المعرفية وخبراتها المتراكمة، في مجالات تطوير الخدمات الإلكترونية، بدءاً من الفكرة ومروراً بالتنفيذ وانتهاء بالتشغيل مع التحسينات المستمرة، علاوة على تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، مشيراً إلى أن “عٍلم” تستهدف العمل في أسواق دول الخليج، وأفريقيا، والدول الإسلامية الكبرى خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن «عِلم» شركة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تديرها كفاءات وطنية متميزة، وحازت على ثقة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعدّ من الشركات التقنية الرائدة التي تربطها علاقات متميزة بمختلف القطاعات الحكومية في المملكة، عبر تقديم عدد من الخدمات والحلول التي تتضمن، الخدمات والمنتجات الإلكترونية، والحلول التدريبية والاستشارية، وحلول تقنية المعلومات، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والمساندة، بمستوى راقي يحقق تطلعات العملاء، مع الإسهام في بناء الخبرات الوطنية، وتوطين تقنية المعلومات، سعياً لبناء مجتمع معرفي يتواكب مع الإيقاع المتسارع للعصر الرقمي.