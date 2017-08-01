دشن فجر اليوم، الحساب الرسمي لمشروع البحر الأحمر السياحي على موقع “تويتر”، جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإطلاق المشروع.

وبث الحساب الرسمي للمشروع إنفوغرافيك عن المشروع وتغريدات تضمنت معلومات مذهلة ومزايا عن المشروع الجديد، الذي يُعتبر وجهة سياحية سعودية عالمية.

وتضمنت المعلومات موقع المشروع بين مدينتَي أملج والوجه، ومراحل تنفيذه، وميزاته، ومكوناته، ومراحله، وحقائق المشروع الجديد الذي يملكه صندوق الاستثمارات العامة.