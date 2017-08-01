القتل تعزيراً لمُهرب مخدرات بالمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد المهربين لكميات من الهيروين المخدر.

وجاء في بيان الوزارة: ” ألقت سلطات الأمن في وقت سابق على، زبير أحمد محمد أفضل (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه”.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له؛ وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، تم تنفيذ حكم القتل في الجاني بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة؛ إنها إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمه على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.