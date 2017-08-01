وصول عدد من الإستشاريين لمستشفى القريات العام

أعلنت صحة القريات عبر حسابها الرسمي في “تويتر” عن زيارة عدد من الأطباء الإستشاريين إلى مستشفى القريات العام وذلك لتدعيم الكادر الطبي ولتلبية احتياجات المرضى والمراجعين من المحافظة وضواحيها في التخصصات التالية (استشاري عناية مركزة أطفال، استشاري طوارئ كبار و حوادث، استشاري غدد صماء و سكر، استشاري مسالك بولية كبار، استشاري باطنيه و أمراض دم).

كما أعلنت “صحة القريات” عن وصول البروفيسور عبدالرحمن النمري استشاري عناية حديثي الولادة لمدة شهر.

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ويأتي هذا الدعم المستمر بالكادر الطبي و الصحي حرص صحة القريات على تلبية الاحتياجات للمراجعين والمرضى و كذلك حرص إدارة المستشفى للوقوف على احتياجاتها فيما يخص تطوير الخدمات الصحية،‎ والعمل على راحة المريض والمراجع والتواصل المستمر مع الجميع، واستقبال الشكاوى والاقتراحات ومعالجة الأخطاء لتطوير المستشفى.