شاركت “شركة الجميح القابضة”، الشركة الأم لشركة الجميح للسيارات، أكبر وكيل لشركة جنرال موتوزر في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، في كرنفال المنطقة الشرقية “مهرجان الساحل الشرقي” بصفتها “الراعي الرئيس”.

وأقيمت الدورة الخامسة من هذا المهرجان السنوي الكبير تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، وقد حضر حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات بمشاركة الأستاذ مشاري بن إبراهيم الجميح، المدير الإقليمي للعمليات التجارية بالمنطقة الشرقية.

وتشرف باستلام الدرع التكريمية بهذه المناسبة من يد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تقديرا على مشاركة الجميح القابضة المتواصلة لهذا المهرجان.

الجدير بالذكر أن “مهرجان الساحل الشرقي” يقام سنويا، ويتميز بشموله على كثير من الفعاليات والأنشطة التي تشعل حماس المشاركين والحضور، كما يساهم في توفير الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، وهو يعبر تعبيرا صادقا عن تاريخ المنطقة الشرقية. كما يتميز بمشاركة من دول الخليج العربي بمجموعة من الأنشطة التي تعكس التكامل والتواصل المستمر على مدى السنين بين شعوب هذه المنطقة من العالم.

ويهدف المهرجان إلى إبراز المقومات السياحية والتراثية البحرية في المنطقة، والعمل على استثمارها سياحياً وجذْبِ أكبر عدد ممكن من الزوار والسياح للمنطقة، والمساهمة في جعل سواحل المنطقة من أهم المقاصد السياحية.

ويهدف إلى تكوين انطباع عن الحياة البحرية، وتجربة سياحية ممتعة للسائح، إضافة إلى تحقيق مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة السياحية.

وتميزت هذه النسخة من المهرجان بتوافد أعداد كبيرة من المشاركين والزوار من مختلف أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة، تحدث الشيخ وليد الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات، قائلا: “مشاركتنا في “مهرجان الساحل الشرقي” بصفة راع رئيس، تأتي ضمن إستراتيجيتنا الشاملة التي تربطنا بهذا المجتمع الذي نعمل فيه، وهي تنطلق من قناعتنا بأن مشاركتنا في المناسبات المجتمعية، ضرورية جدا للتواصل مع أفراده، والتعرف على توجهاتهم فيما يتعلق بعملنا.

كما أنها تتيح لنا فرص عرض أحدث سيارات جنرال موتورز مباشرة للمستهدفين من عملائنا والرد على كافة استفسارتهم مباشرة، حيث قمنا بعرض مجموعة من الطرازات الجديدة التي جذبت انتباه الزوار وتقديرهم، لما تتمتع به من تقنيات حديثة ومواصفات مميزة”.