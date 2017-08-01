قسط سيارتك الجديدة بـ 100 ريال شهرياً حتى نهاية 2017

أعلنت شركة السيارات العمومية “أوتوستار” عن تمديد عرضها (5 أقساط مجانية دون دفعة أولى)على مختلف السيارات الجديدة من سيارات نيسان، وتويوتا، وكيا وهيونداي، وذلك بعد النجاح الذي وجدته الحملة للفترة الماضية والتجاوب الكبير من عملاء الشركة.

ويشمل العرض الذي سيستمر حتى نهاية أغسطس2017 أو حتى نفاد الكمية، ويشمل العرض خدمة المساعدة على الطريق لمدة عامٍ واحد، وخدمة الضمان الممدد لمدة 3 سنوات اللتين تقدمان عبر شركاء أوتوستار من الشركات المتخصصة في هذين المجالين.

يأتي هذا العرض المميز بدفعة 100 ريال شهرياً حتى نهاية العام 2017 ،وتكون الأقساط الخمسة الأولى خلال هذه الفترة، بحسب نوع السيارة المختارة مقدمة من شركة أوتوستار، بحيث يبدأ العميل بسداد القسط فعلياً ابتداءً من عام 2018، ويخصم ما تم سداده من قبل العميل من دفعات شهرية بمبلغ 100 خلال 2017 من قيمة قسط شهر يناير 2018.

وأوضح الأستاذ رامي حنقير، المدير العام بشركة أوتوستار،”بأن هذا العرض الأفضل على مستوى عروض سوق السيارات في المملكة، ودلل على ذلك بحجم الإقبال الكبير مع انطلاقة العرض في مايو الماضي بجميع صالات العرض المنتشرة على مستوى مدن ومحافظات المملكة. مشيراً إلى التجاوب اللافت الذي حظي به العرض من خلال عروضها المميزة وتقديم الخمسة أقساط الأولى مجاناً لعملاء الشركة”.

وأوضح، حنقير”أن تمديد الحملة لفترة جديدة يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للشركة لتقديم عروض ميسرة تناسب احتياجات كافة شرائح المجتمع على مستوى المملكة، حيث يحصل العملاء على أفضل عروض التمويل من خلال مختلف البنوك وشركات التمويل في المملكة”.

كما تتميز “أوتوستار”بموقعها الإلكتروني بشكله الجديد، حيث يحتوي على جميع المعلومات والتفاصيل التي يحتاج العملاء معرفتها حول باقة متنوعة من السيارات الجديدة، التي توفرها “أوتوستار”، بالإضافة يقدم الموقع ميزة حاسبة التمويل من شركة اليسر للإجارة والتمويل لسهولة معرفة التفاصيل المالية التي تناسب كل عميل بحسب احتياجه.

وتُعد “أوتوستار” في الوقت الحالي أكبر شركة مستقلة لبيع السيارات في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن كونها الأسرع نمواً، حيث يعتبرها العملاء متجراً كبيراً يعرض مختلف أنواع السيارات، وتمتلك صالات عرض تعزز سبل تواصلها بشكل مستمر مع عملائها في كافة أنحاء المملكة وتوفر لهم أفضل الخدمات التي يحتاجونها.