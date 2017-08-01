الدوسري: دعم النهضاويين خلف ترشحي للرئاسة

شدد لطفي الدوسري مرشح الرئاسة لنادي النهضة أنه لم يقدم على ترشيح نفسه لرئاسة نادي النهضة إلا رغبة منه في إعادة امجاد نادي النهضة وعودة المارد إلى مكانه الطبيعي بين الكبار وهذه أولى الخطوات.

وأشار ان التشجيع من قبل الكثير من النهضاويين جعلني أقدم على تلك الخطوة متمنياً التوفيق لي والقائمة التي انضمت إليه، لافتاً الى ان قائمته وهي ( قائمة مستقبل النهضة ) قد ضمت مجموعة من شباب الأعمال ورياضيين وجميعهم لم يأتوا إلا لخدمة النهضة وأعاده النهضة إلى مكانه الطبيعي ليس في كرة القدم بل في جميع الألعاب ليعود النهضة إلى الواجهة التي يفخر بها الجميع كما كان سابقاً وأفضل.

وأوضح الدوسري، ان القائمة ضمت مجموعة من النهضاويين، وهم ليس بغرباء على النادي و مازالوا يخدمون النادي في بعض المجالات، ولديهم الرغبة بالاستمرار في خدمة النادي وفي أي موقع ، ونتمنى ان يكون التوفيق حليف مجموعتنا، ونحن نعمل ليلاً ونهاراً ودرسنا حاجة النادي ومتطلباته بالإضافة الى ان دراستنا كان أهمها وجود مداخيل للنادي لسنوات مقبلة ،ومشدداً على اننا لن نظهر كافة الأمور إلا بعد أن تنتهي الانتخابات وايضاح الصورة كاملة في حال فوزنا.

يذكر إلى ان قائمة مستقبل النهضة ضمت كلاً من المهندس لطفي عيسى الدوسري رئيساً، والمهندس سامي ناصر الحسين ووائل سعيد القو، والمهندس فواز فهد الفوزان، و جاسم عيسى الدوسري، ومحمد عبدالله ال حمد ،ومحمد فيصل القو، ورائد عايش العلوني ،وسالم سعيد القحطاني .

واختتم الدوسري حديثه بأن الانتخابات تعتبر أمر صحي في الأندية ومن سيفوز سيكون الأجدر وإن كان الفوز حليفنا سنبارك لبعضنا وان لم يكن سنكون أول المباركين للفائز والأهم هي مصلحة النادي.