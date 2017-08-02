لجنة الاحتراف توقف غرم العُمري

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بحق وسيط اللاعبين غرم بن سعيد العُمري، وذلك لمخالفته بعض نصوص ومواد لائحة العمل مع الوسطاء الخاصة بالاتحاد السعودي.

ومنعت اللجنة، غرم بن سعيد العُمري من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عامٍ ميلادي اعتبارًا من تاريخ أمس، مع إلزام وسيط اللاعبين غرم بن سعيد العُمري بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم ، مع إلغاء عقد التمثيل المبرم مع اللاعب حسن جمال الحبيب.